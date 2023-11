Mindestens 40 Prozent Rabatt: Die besten Winterjacken-Angebote in der Black Week

Diese schöne grüne Jacke gibt es jetzt für nur noch 25,56 Euro anstatt 89,90 Euro bei About You. Den Hammer-Deal solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen, zumal noch viele Größen verfügbar sind. Das kann sich aber bekanntlich schnell ändern! Die Jacke gibt es auch noch in Schwarz aber da ist der Deal nicht so „gut“, denn man zahlt dann 56,91 Euro.