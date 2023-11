Mindestens 100.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand

Bei einem Scheunenbrand in Altenmarkt (Kreis Deggendorf) ist am Samstag mindestens 100.000 Euro Schaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Feuerwehrleute aber verhindern, dass die Flammen auf das benachbarte Wohnhaus übergriffen. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt. In der Scheune standen landwirtschaftliche Geräte. Insgesamt waren rund 170 Kräfte von Feuerwehr und THW bei den Löscharbeiten im Einsatz. Die Ursache für den Brand war am Abend noch unklar.