Millionenschaden nach Feuer in Mehrfamilienhaus

Beim Brand in einem Freiburger Mehrfamilienhaus ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Polizeiangaben zufolge wurden auch Nachbargebäude durch Löschwasser, Ruß und Rauch beschädigt und waren teils zunächst nicht mehr bewohnbar. Das Feuer war am Dienstagabend in der Dachgeschosswohnung ausgebrochen und hatte auf den Dachstuhl übergegriffen. Die Ursache war zunächst unklar. Zehn Wohnungen wurden geräumt. Verletzt wurde nach Polizeierkenntnissen von Mittwoch niemand.