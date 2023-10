Millioneninvestition: Umbau zweier Schiffe der Weißen Flotte

Mehr zum Thema

Unbekannte fluten in Leipzig neues Haus: Millionenschaden Unbekannte haben in Leipzig ein neues Gebäude geflutet und dadurch einen Schaden im geschätzten Millionenbereich verursacht. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen verstopften die Täter in dem Haus im Stadtteil Connewitz am Sonntagvormittag alle Abflüsse und drehten die Wasserhähne auf. Dadurch sei eine erhebliche Wassermenge in mehrere Teile des gerade fertiggestellten Gebäudes geflossen, hieß es.

Leipzigs Museen: Dauerausstellungen sollen kostenfrei werden Der Eintritt in die Dauerausstellungen der städtischen Museen in Leipzig soll ab 2024 kostenfrei werden. Dieser Vorschlag sei in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters abgestimmt worden, teilte die Stadt am Montag mit. Der Stadtrat müsse dem noch zustimmen. Zugleich wird den Museen die Möglichkeit gegeben, die Preise für besonders aufwendige Sonderausstellungen leicht zu erhöhen.