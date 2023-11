Millionenbußen für Süßwarenhersteller: Frühes Urteil möglich

Mehr zum Thema

Vermummte zünden nahe der Bremer Messe Straßenbarrikaden an Vermummte haben in Bremen auf einer Straße in der Nähe des Messegeländes mehrere Reifen in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Straße musste für den Einsatz ab dem späten Dienstagnachmittag mehrere Stunden komplett gesperrt werden, verletzt wurde niemand. Der Staatsschutz der Polizei Bremen ermittelt nun wegen schweren Landfriedensbruchs.