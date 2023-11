Millionenbetrug: Verteidiger beschuldigen Mitangeklagten

Mehr zum Thema

Auto bei Glätte von der Straße abgekommen Bei Straßenglätte ist im Landkreis Schwandorf ein Auto von der Straße abgekommen und ein Schaden von rund 11.500 Euro entstanden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 62-jährige Fahrer in der Nacht zum Sonntag mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf der Autobahn 93 bei Maxhütte-Haidhof unterwegs, als er ins Schleudern kam und in die Mittelschutzplanke prallte. Der Fahrer blieb unverletzt.

Chefin von Panzer-Zulieferer Renk kritisiert Rüstungspolitik Die Chefin des Panzer-Zulieferers Renk, Susanne Wiegand, sieht zu viel Rüstungsgelder ins Ausland fließen. Viele Milliarden gingen in die USA, etwa für Kampfflugzeuge und Hubschrauber. Mich schmerzt aber besonders, dass wir in Deutschland, anders als in anderen Ländern, nicht Arbeitspakete an ausländischen Rüstungsgütern konsequent für unsere heimischen Hersteller einfordern, kritisierte Wiegand in der Augsburger Allgemeinen (Montag). Zudem wäre es grundsätzlich sinnvoll, dass im Ausland gekaufte Rüstungsgüter in Deutschland gewartet werden.