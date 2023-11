Millionenbetrug mit Insolvenzgeld: Razzia in NRW-Städten

Mehr zum Thema

Nach Rhein-Hochwasser überall in NRW sinkende Pegelstände Nach dem Rhein-Hochwasser der vergangenen Tage gibt es überall in Nordrhein-Westfalen wieder sinkende Pegelstände. In Emmerich am Niederrhein direkt an der deutsch-niederländischen Grenze wurde der Höchstwert am Mittwochnachmittag erreicht. Weiter flussaufwärts in Köln und Duisburg waren die Pegelstände nach Angaben des Hochwasservorhersagedienstes schon wieder deutlich zurückgegangen.