Millionen-Schaden nach Großbrand in Fabrik

Autos brennen in Freiburg: Ermittlungen wegen Brandstiftung Nach einem Brand auf einem Parkplatz in Freiburg ermittelt die Polizei wegen möglicher Brandstiftung. Zwei Autos seien in der Nacht zum Montag vollständig zerstört worden, ein weiteres leicht beschädigt, teilte die Polizei am Montag mit. Der Schaden belaufe sich auf rund 40.000 Euro.