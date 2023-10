Millionen-Diebstahl aus Geldtransporter: Trio vor Gericht

Mehr zum Thema

Mann erleidet Herzinfarkt am Steuer - Frau stoppt Auto Bei einer Autofahrt hat ein 62-Jähriger einen Herzinfarkt erlitten. Seine Ehefrau saß auf dem Beifahrersitz, als der Mann bei Arberg (Kreis Ansbach) kollabierte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die 61 Jahre alte Frau schaffte es, das Auto ohne einen Unfall zum Stehen zu bringen. Der verständigte Rettungsdienst konnte am Donnerstagmorgen nur noch den Tod des Mannes feststellen.