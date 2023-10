Millionen-Ablöse fällig: Weg frei für Eberl zum FC Bayern

Mehr zum Thema

Stadt und Land erinnern an blutigen Messerangriff in Dresden Die Landeshauptstadt und der Freistaat erinnern an diesem Mittwoch an die tödliche Messerattacke auf zwei Männer am Einheitswochenende 2020 mitten in der Dresdner Altstadt. Der Vorfall bleibe unauslöschlich in unseren Herzen und Gedanken, sagte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) vor dem dritten Jahrestag des Verbrechens, das einen der Touristen aus Nordrhein-Westfalen das Leben kostete. Das sei ein Angriff auf eine offene Gemeinschaft und grundlegende Werte gewesen. Das Gedenken steht nach Rathausangaben unter dem Motto Gegen Extremismus und Intoleranz: Gemeinsamer Zusammenhalt als Antwort, dazu wird auch Sachsens Opferbeauftragte erwartet.

3,67 Millionen für Lottogewinner aus Mittelsachsen In Mittelsachsen hat ein Lottospieler 3,67 Millionen Euro gewonnen. Der Glückspilz hatte alle sieben Zahlen im Spiel 77 richtig getippt, wie Sachsenlotto am Montag mitteilte. Er war damit demnach der insgesamt 161. Millionengewinner bei Sachsenlotto. Die Gewinnsummen in der Zusatzlotterie Spiel 77 sind gestaffelt und beginnen bei fünf Euro für die richtige Endziffer. Für die korrekte siebenstellige Ziffernfolge sind es mindestens 177.777 Euro.