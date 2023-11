Militärlaster fährt in Baustelle: 100.000 Euro Schaden

Mehr zum Thema

Sänger der Spider Murphy Gang hat mit 76 Jahren geheiratet Der Sänger der Spider Murphy Gang, Günther Sigl, hat im Alter von 76 Jahren geheiratet. Doris hat mich in einem besonderen Augenblick erwischt - und ich habe JA gesagt. Davon war sie selbst sehr überrascht, erzählte Sigl der Bild-Zeitung (Donnerstag) vom Heiratsantrag seiner langjährigen Partnerin. Nach Informationen der Zeitung wurden Sigl und Doris Furtmair bereits am 1. September von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) im Standesamt am Englischen Garten getraut - nach fast zwanzig Jahren Beziehung.