Mildes Wochenende für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Mehr zum Thema

Unfall mit drei Fahrzeugen auf der A9: Fahrerin stirbt Bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A9 im Saale-Holzland-Kreis ist eine Autofahrerin gestorben. Die A9 war daraufhin in Richtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Eisenberg und Droyßig für 5 Stunden voll gesperrt, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Am Morgen wurde die Autobahn wieder freigegeben.

Tierschützer fordern Kastrationspflicht für Katzen Die Kastration von freilaufenden und herrenlosen Katzen kann nach Einschätzung von Tierschützern und Kommunen Tierleid verhindern. Trotz der Bemühungen der Tierschutzvereine gebe es so gut wie überall im Freistaat Hotspots von Straßenkatzen, erklärte der Vorsitzende des Landestierschutzverbands Thüringen, Kevin Schmidt. Allerdings zeigten sich die sogenannten Schattenkatzen eher selten tagsüber, das Problem wachse also oft im Verborgenen. Gerade im ländlich geprägten Raum würden die Tiere häufig übersehen, das Problem von den verantwortlichen Stellen teilweise ignoriert.