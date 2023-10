Milde Temperaturen zum Wochenende in Berlin und Brandenburg

Mehr zum Thema

Holocaust-Überlebende Friedländer: „Ich bin enttäuscht“ Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer hat sich enttäuscht über Auswirkungen des Gaza-Kriegs in Berlin gezeigt. Auf die Frage, was sie empfinde, wenn jüdische Einrichtungen in Berlin wieder Ziele von Angriffen werden, sagte die 101-Jährige dem Sender rbb88.8: Ich bin enttäuscht, dass so viele sich angesteckt haben und rebellieren. [...] Man versucht das, was gewesen ist, auszulöschen. Das ist für uns wahnsinnig enttäuschend.

Obergrenze für Kita-Zuzahlungen in Berlin gekippt Das Bundesverwaltungsgericht hat die in Berlin geltende Obergrenze für Kita-Zuzahlungen für unwirksam erklärt. Freie Kita-Betreiber hätten die Autonomie, in ihren pädagogischen Angeboten über das hinauszugehen, was Träger der öffentlichen Jugendhilfe für erforderlich halten, begründete das Gericht in Leipzig am Donnerstag (Az.: BVerwG 5 C 6.22). Das schließe das Recht ein, die entstehenden Mehrkosten über Zuzahlungen der Eltern abzudecken. Die Bundesrichter verurteilten das Land Berlin zudem, 200.000 Euro an eine Kita-Trägerin zurückzuzahlen, die gegen die Regelungen geklagt hatte.