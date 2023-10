Mikrozensus: Haushalte haben im Schnitt 3,7 Wohnräume

Haushalten in Bayern stehen neben Küche, Bad und Flur im Schnitt weitere 3,7 Wohnräume zur Verfügung. Das geht aus der Mikrozensus-Erhebung von 2022 hervor, wie das bayerische Statistikamt am Mittwoch mitteilte. Mit etwa 101 Quadratmetern Wohnfläche haben Eigentümer mit durchschnittlich 4,6 Räumen mehr Platz.

Von insgesamt 6,1 Millionen bayerischen Haushalten wohnen über die Hälfte (54 Prozent) zur Miete, 46 Prozent sind Eigentümerhaushalte. In ländlichen Gegenden ist der Anteil an Eigentümerhaushalten jedoch deutlich höher (71 Prozent) als in urbanen Räumen (29 Prozent), wie die Ergebnisse des Mikrozensus zeigen. Im regionalen Vergleich reicht die Mieterquote von 47 Prozent in der Oberpfalz bis 60 Prozent in Oberbayern, wobei der Wert in München bei 75 Prozent liegt. In Niederbayern steht Haushalten mit durchschnittlich 4,1 Wohnräumen der meiste Platz zur Verfügung, in Oberbayern liegt der Wert im Schnitt bei 3,4 Räumen.