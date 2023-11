Migration: Kretschmer verlangt parteiübergreifende Lösung

Mehr zum Thema

Weihnachtsbaum für Leipzig kommt aus Torgau Der Baum für den diesjährigen Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus Torgau. Nachdem in der Vergangenheit viele Bäume aus dem Vogtland verwendet wurden, habe man in diesem Jahr erfolgreich in Leipzig und Umgebung nach einem Baum gesucht, teilte das Marktamt der Stadt Leipzig am Montag mit.

Zwei brennende Autos im Raum Zwickau Zwei Autos sind im Raum Zwickau in der Nacht zum Montag in Flammen aufgegangen. Die beiden Fahrzeuge in Crimmitschau (Landkreis Zwickau) und in der Zwickauer Nordvorstadt wurden jeweils durch den Brand zerstört, wie die Polizei mitteilte. In Crimmitschau wurde durch das Feuer in der Gutenbergstraße auch ein danebenstehendes Fahrzeug beschädigt. An dem Ort entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 22.000 Euro.