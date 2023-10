Migration: Baldauf will Obergrenze - Dreyer für mehr Ordnung

Ministerpräsidentin Dreyer setzt in der Flüchtlingspolitik auf das von Kanzler Scholz angestoßene Spitzengespräch. CDU-Chef Baldauf will eine Obergrenze für die Zuwanderung.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat mehr Ordnung in der Flüchtlingspolitik gefordert. Ziel von Bund, uns Ländern und den Kommunen muss sein, gemeinsam mehr Ordnung in die Migration zu bringen, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch in Mainz vor der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag und Freitag in Frankfurt am Main. Dazu gehörten ein erleichterter Zugang zum Arbeitsmarkt für geflüchtete Menschen mit Bleibeperspektive sowie eine beschleunigte Rückführung für ausreisepflichtige Menschen.

So könnten Abschiebegewahrsam ausgedehnt oder striktere Wohnsitzauflagen erlassen werden, schlug Dreyer vor. Die Behörden sollten zudem mehr Rechte erhalten, um die Identität von Asylbewerbern festzustellen. Für Menschen mit Bleibeperspektive liegt der beste Weg für mehr Akzeptanz und eine schnellere Integration in einer erleichterten und zügigeren Arbeitsaufnahme.

Dreyer betonte: Ich begrüße, dass die Bundesregierung mit Bundeskanzler Olaf Scholz zum Spitzengespräch über den Deutschlandpakt eingeladen hat. Dabei soll es um die Migrationspolitik gehen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vom Mittwoch hat der Kanzler Unionsfraktionschef Friedrich Merz sowie die Ministerpräsidenten-Vertreter Boris Rhein (CDU) und Stephan Weil (SPD) für Freitagabend eingeladen.

Dass in der Migrations- und Asylpolitik Handlungsbedarf besteht, mahnen Länder und Kommunen, die sich um die Unterbringung und Versorgung einer wachsenden Zahl von Schutzsuchenden kümmern müssen, seit Monaten an. Auch in den zurückliegenden Wahlkämpfen in Hessen und Bayern, wo die Ampel-Parteien Verluste hinnehmen mussten, spielte die Asylpolitik eine nicht unwesentliche Rolle - obgleich Entscheidungen dazu hauptsächlich auf Bundesebene getroffen werden.

Der rheinland-pfälzische CDU-Chef Christian Baldauf sprach sich unterdessen für eine Obergrenze für die Zuwanderung aus. Ich fordere die Ministerpräsidentenkonferenz dazu auf, sich in dieser Frage angesichts der angespannten Lage neu zu positionieren, sagte er in Mainz. Zudem müsse erneut über die Einführung von bundesweiten Ankerzentren beraten werden. Geldleistungen für Flüchtlinge sollten nach seiner Auffassung flächendeckend auf Sachleistungen umgestellt werden.

Deutschland ist am Anschlag! Das müssen jetzt endlich auch die Ampelparteien einsehen - und handeln!, sagte der Vorsitzende der größten Oppositionspartei. Wir müssen derart große Migrationsströme nach Deutschland stoppen. Die Situation drohe aus dem Ruder zu laufen. Die Ampelregierung ist nicht mehr Herr der Lage. Ich erwarte daher, dass die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten klare Botschaften senden - und die Bundesregierung endlich aufwacht.