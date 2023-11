Migrantenvertreter wollen vor Kommunalwahl gezielt werben

Wichtig sei, Migrantinnen und Migranten zu erreichen, sagte sie anlässlich des ersten Landesfachtags des Verbands am Samstag in Mannheim. Dort sollen Beispiele für erfolgreiche Arbeit kommunaler Integrationsbeiräte vorgestellt werden. So hat beispielsweise jener in Rottenburg am Neckar (Landkreis Tübingen) ein Schulprojekt gegen Rassismus etabliert. In Pforzheim gibt es eine Politikwerkstatt, in Heidelberg eine Politakademie für Migrantinnen und Migranten. Der Tübinger Integrationsrat wiederum hat sich für eine Ombudsstelle eingesetzt. Das soll eine Anlaufstelle sein, wenn Menschen in der Stadt von der Verwaltung (möglicherweise) diskriminiert werden.

Integrations- oder Migrationsbeiräte gibt es laut Paraschaki-Schauer in vielen Gemeinden und Städten in Baden-Württemberg. Oft Ende ihre Amtszeit mit der Legislatur des Kommunalparlaments. Mancherorts seien sie aber turnusmäßig zum Beispiel nur auf zwei Jahre begrenzt. Häufig benennen Gemeinderäte die Mitglieder der Beiräte, wie sie erklärte.

Der Landesverband feierte im Sommer 25-jähriges Bestehen. Gegründet wurde er am 13. Juni 1998 unter dem Namen Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Ausländervertretungen Baden-Württemberg.