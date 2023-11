Im Januar veröffentlicht der norddeutsche Newcomer Michèl von Wussow sein Debütalbum, danach ist er Support-Act bei bekannten Künstlern wie Johannes Oerding oder Silbermond. Nun der nächste Schritt: Es geht auf erste Deutschland-Tournee.

Der norddeutsche Musiker Michèl von Wussow geht auf seine erste Deutschland-Tour. Start ist am 10. November in Frankfurt am Main. Nach weiteren Stationen wie München, Köln und Berlin kommt er am 17. November nach Hamburg. Abschluss ist dann einen Tag später in der Stadt Hannover, in der der junge Songwriter wohnt und Popgesang studiert.

Der in Hamburg geborene Wussow wuchs in Scharbeutz an der Ostsee auf. Im Januar veröffentlichte der 28-Jährige sein Debütalbum Angst gegen Vertrauen, auf dem er mit wilden Indie-Gitarren und rauer Stimme von Liebe, Schicksalsschlägen und Träumen singt. Im Oktober erschien seine neue Single Keine Angst vor der Zukunft. Im Sommer dieses Jahres war Wussow bereits als Support-Act mit Johannes Oerding und mit der Band Silbermond auf Tour.