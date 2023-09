Michael Wendlers Vater rauscht in Verkehrskontrolle - das ist seine Reaktion

Manfred Weßels hat sich einen schlechten Tag für zu schnelles Fahren ausgesucht. Rund 1400 Beamtinnen und Beamte der Polizei waren am Dienstag (26. September) an 380 Kontrollstellen in Nordrhein-Westfalen im Einsatz. Am Aktionstag zur Verkehrssicherheit ging es um die Kontrolle von Vorfahrtsregeln, Abbiegen – und eben auch um das Einhalten von Tempolimits. Was Michael Wendlers Vater wohl nicht ganz so genau genommen hat.

