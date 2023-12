„Der Verteidiger von Herrn Norberg (Wendlers bürgerlicher Name, d. Red.) hat nach Mitteilung der zuständigen Richterin Berufung gegen das Urteil eingelegt“, sagt ein Gerichtssprecher auf RTL-Anfrage. „Es ist daher derzeit damit zu rechnen, dass sich das Landgericht Duisburg demnächst noch einmal mit der Sache auseinander setzen wird.“ Erstaunlich, weil Michael Wendler eigentlich noch relativ glimpflich davongekommen war. Die Staatsanwaltschaft hatte sogar eine Freiheitsstrafe von einem halben Jahr auf Bewährung gefordert. Sein Anwalt wollte allerdings einen Freispruch erwirken. „Natürlich bin ich völlig unschuldig“, behauptet Wendler, der vorbestraft gewesen wäre, wenn er das Urteil akzeptiert hätte. Ist diese Vorstrafe möglicherweise der für ihn entscheidende Punkt?

Ein Wendler-Insider zu RTL: „Es könnte sein, dass er möglicherweise vorhat, den amerikanischen Pass zu beantragen. In diesem Fall wäre eine Vorstrafe natürlich extrem hinderlich.“ Michael Wendler lebt schon seit mehreren Jahren in den USA, gönnte sich im Frühjahr 2023 sogar für einen geschätzen Kaufpreis von über einer Million Dollar ein neues Haus in Cape Coral, Florida. Finanziell scheint es beim Schwurbel-Sänger also noch zu laufen. Vor diesem Hintergrund verwundert es dann doch, dass er nicht bereit ist, die ausgesprochene Geldstrafe zu akzeptieren. RTL wollte von Michael Wendler wissen, was die Gründe für seine Berufung sind. Unsere Anfrage blieb allerdings unbeantwortet.