Michael Phelps: Schwimm-Star ist bald Papa von vier Kindern

Der Schwimm-Star Michael Phelps (38) und seine Frau Nicole Phelps (38) erwarten ihr viertes gemeinsames Kind. Das gab Nicole Phelps in einem Instagram-Beitrag bekannt, in dem sie ihrem Ehemann auch zum Jahrestag gratulierte. Auf einem der Fotos ist das Ehepaar lächelnd in einem Football-Stadion während eines NFL-Spiels zu sehen. Nicht zu übersehen: der wachsende Babybauch des Models.