Michael Fischer: Anti-Israel-Hetze soll Muslime mobilisieren

1,77 Promille am Steuer: Jenny Elvers spricht über Alkohol Schauspielerin Jenny Elvers hat öffentlich über einen Alkohol-Rückfall gesprochen. Die 51-Jährige bestätigte der Bild, dass sie wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt worden sei. Es war dieser eine Tag, an dem ich rückfällig wurde. Es tut mir unendlich leid, sagte sie. Elvers' Management bestätigte auf dpa-Anfrage am Montag den Bericht und teilte mit, Elvers werde sich vorerst nicht weiter zu den Vorkommnissen äußern.