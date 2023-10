Meyer-Landrut und Forster mit ihren Figuren auf Filmpremiere

Lena Meyer-Landrut (32) und Mark Forster (40), das prominente Synchronsprecher-Duo der Animationsfilmreihe Trolls, haben sich bei der Deutschland-Premiere des dritten Teils in Köln am Sonntag neben ihren Filmfiguren gezeigt.

Ich habe ihn kleiner erwartet ehrlich gesagt, er ist ja dann doch relativ groß, sagte Forster (Chöre) der Deutschen Presse-Agentur über den Troll Branch. Aber das kriege ich auch oft zu hören. Die Leute denken immer, ich bin kleiner als ich es bin.

Sängerin Meyer-Landrut (Satellite, Better) spricht zum dritten Mal die pinkfarbene Prinzessin Poppy. Sie ist supersüß. Und der Teppich ist fantastisch. Er glitzert einfach extrem. Ich glaube, es ist der schönste Teppich, den ich jemals gesehen habe.

In Trolls 3 - Gemeinsam stark macht sich das verliebte Trolls-Paar Branch (im Original von Justin Timberlake gesprochen) und Poppy (Anna Kendrick) auf die Suche nach Branchs früheren Boygroup-Kollegen. Der Streifen kommt am 19. Oktober in die deutschen Kinos. Der Film macht einfach Spaß und ist total kurzweilig. Und er ist natürlich wieder super musikalisch, erklärte Forster.