Der 51-jährige Joel war am Montag in einem Naturschutzgebiet nahe der mexikanischen Stadt Hunucmá (Bundesstaat Yucatán) unterwegs. Während er schwamm, attackierte das Krokodil den Urlauber und rammte seine Zähne in dessen linkes Knie.

Zum Glück reagierten die Freunde des 51-Jährigen geistesgegenwärtig uns verscheuchten das Reptil. Sie riefen den Rettungsdienst. Sanitäter versorgten den Verletzten vor Ort, dann kam Joel zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Seine Verletzungen waren wie durch ein Wunder nicht schwerwiegend.

