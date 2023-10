Deutschland und Mexiko standen sich in Länderspielen bislang insgesamt 14 Mal gegenüber, mit einer klar besseren Bilanz für die DFB-Elf, die sechs Mal gewann, sich aber auch zwei Mal geschlagen geben musste. Auch das letzte Duell gewann „El Tri“: In der Gruppenphase der WM 2018 setzte sich am 17. Juni 2018 nach einem Tor von Hirving Lozano mit 1:0 durch.

(jka)