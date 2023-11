Metzger-Influencer Richter: „Wollen vegane Schiene fahren“

Der niedersächsische Metzger Alexander Richter ist mit Kurzvideos auf Instagram und Tiktok zum Influencer geworden. Mit seinen Fleischkäse- und Mettwoch-Videos begeistert der 22-Jährige regelmäßig Hunderttausende Zuschauer im Internet. Doch veränderte Essgewohnheiten in der Gesellschaft geben auch dem Familienbetrieb des Frischfleisch-Influencers zu denken: Wir haben jetzt das Haus nebenan gekauft und wollen dort auch eine vegane Schiene fahren.

Die Familie um Inhaber und Vater Christoph Richter denke an den neuen Geschäftszweig, weil die Nachfrage nach veganen Produkten immer größer werde. Die fleischlosen Produkte sollen dann aber separat von den echten Fleischsorten liegen. Wir wollen nicht, dass wir die veganen oder vegetarischen Produkte hier bei uns mit in der Theke liegen haben, sondern wir wollen dann einen SB-Bereich machen. Und dieser SB-Bereich soll auch komplett getrennt von der Fleischerei sein, erklärte Alexander Richter.

Richter lädt seit mehr als einem Jahr beinahe täglich kurze Clips aus der Metzgerei in Wolsdorf im Landkreis Helmstedt nahe der Grenze zu Sachsen-Anhalt hoch. Darin bewirbt er in Manier eines Marktschreiers wahlweise den frisch zubereiteten Fleischkäse oder das Mett. Mehr als Hunderttausend Follower hat der Metzger mit seiner authentischen Art bereits dazu bekommen. Mittlerweile kommen seine Fans sogar aus Österreich oder der Schweiz in das niedersächsische Tausend-Seelen-Dorf, um ihn zu sehen und ein Foto mit ihm zu machen.