Mette-Marit: Beim Umweltschutz auf Jüngere hören

Innenminister ruft zu Solidarität mit jüdischen Bürgern auf Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat die Bevölkerung anlässlich des 85. Jahrestags der Pogromnacht zu Solidarität mit jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern aufgerufen. Es sei eine historische Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland nie wieder Angst um ihr Leben haben müssen, sagte Stübgen am Donnerstag in einem Video auf der Plattform X (früher Twitter). Viele Menschen jüdischen Glaubens auch in Deutschland fürchteten erneut um ihre Sicherheit.

Bergschäden in Tauer durch nahen Tagebau? Risse in Mauern von Häusern, Scheunen, Giebeln und ausgetrocknete Biotope sorgen derzeit für wachsende Unruhe bei den Bürgern der Gemeinde Tauer. Der Ort im Spree-Neiße-Kreis im Süden Brandenburgs liegt am Rande des Tagebaus Jänschwalde, Betreiber ist das Energieunternehmen Leag. Rund 20 Anträge auf Bergschäden sind in den vergangenen Monaten eingegangen, wie der zuständige Bearbeiter bei der Leag, Martin Klausch, der dpa bei einem Bürgerdialog am Mittwochabend berichtete. Das sei eine hohe Zahl im Vergleich zu anderen Jahren. Wir haben überall das Thema Bergschäden, aber nirgends so viele Anträge wie in Tauer, stellt Klausch dar. Er habe bei dem Treffen weitere Anträge von Bürgern erhalten.