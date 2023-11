Meteorologen: Schneefall klingt in der Nacht ab

Mehr zum Thema

Verdi kündigt im Norden und in MV Warnstreiks im Handel an Im festgefahrenen Tarifkonflikt im Einzelhandel und im Groß- und Außenhandel hat die Gewerkschaft Verdi weitere Warnstreiks in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern angekündigt. Am Donnerstag soll es eine gemeinsame Streikkundgebung der beteiligten Betriebe in Lübeck geben. Am 1. und 2. Dezember finden dann zahlreiche weitere Streikveranstaltungen in Kiel, Lübeck, Neumünster, Rostock und Schwerin statt, teilte der Verdi-Landesbezirk Nord am Mittwoch in Kiel mit.