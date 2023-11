Messerattacke vor Shisha-Bar: Prozess gestartet

Mehr zum Thema

Sturm reißt Photovoltaikanlage vom Dach Im Landkreis Marburg-Biedenkopf hat der Sturm am Donnerstagmorgen ein Dach mit Photovoltaikanlage vom Dach gerissen und auf die Straße geweht. Es sei niemand verletzt worden, sagte ein Sprecher der Kreisfeuerwehr. Die Feuerwehrleute waren am Unglücksort in der Gemeinde Ebsdorfergrund über drei Stunden lang mit Aufräumarbeiten beschäftigt, die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt. Laut Angaben einer Polizeisprecherin in Gießen wurde im Landkreis Marburg-Biedenkopf zudem ein Baum auf eine Straße geweht, verletzt wurde auch hierbei niemand.