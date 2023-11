Messerattacke in Arztpraxis: Haftbefehl gegen 60-Jährigen

Mehr zum Thema

Fußballclub in Sachsen-Anhalt fliegt aus Verband Der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) hat die DSG Eintracht Gladau wegen Vorwürfen rechtsextremer Unterwanderung und Gewaltvorfällen aus dem FSA und damit auch vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Das gab der Verband am Mittwoch bekannt. Die DSG verstoße gegen die Satzung und Ordnungen des Verbandes, die sich gegen Diskriminierung jeglicher Art aussprechen. Der Fußballverband Sachsen-Anhalt setzt damit ein klares Signal gegen Rechtsextremismus, wurde FSA-Präsident Holger Stahlknecht in einer Mitteilung zitiert. Von der DSG liegt bislang noch keine Reaktion vor.