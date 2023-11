Messerattacke gegen Jugendlichen: 15-Jähriger in U-Haft

Mehr zum Thema

Geldautomaten gesprengt: Mehrfamilienhaus beschädigt Bisher unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in einem Mehrfamilienhaus in Xanten am Niederrhein gesprengt. Laut Zeugenaussagen flüchteten nach der Tat am Donnerstagmorgen mehrere Verdächtige in einem Auto vom Tatort, wie die Polizei mitteilte. Ob die Unbekannten Geld erbeuten konnten, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, die Fahndung laufe weiter, hieß es von den Einsatzkräften.

Deutsche Telekom will deutlich mehr Dividende zahlen Die Deutsche Telekom hat einen milliardenschweren Aktienrückkauf und eine deutlich höhere Dividende angekündigt. So sollen im kommenden Jahr eigene Papiere für bis zu zwei Milliarden Euro zurückgekauft werden, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Donnerstag in Bonn mit. Nach 70 Cent Dividende je Aktie für 2022 plant der Vorstand zudem, den Telekom-Aktionären 77 Cent je Papier auszuschütten.