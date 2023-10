Messerattacke auf 17-Jährigen: Anklage wegen Totschlags

Er soll auf einem Feldweg bei Weingarten im Landkreis Germersheim einen 17-Jährigen mit einem Messer getötet haben: Die Staatsanwaltschaft Landau hat nun gegen einen 20-jährigen Mann Anklage wegen Totschlags erhoben. Der Angeschuldigte hat eingeräumt, auf den 17-Jährigen eingestochen zu haben, hat sich jedoch darauf berufen, in Notwehr gehandelt zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Das Landgericht Landau muss nun über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. Sowohl der 17-Jährige als auch der 20-Jährige besaßen beziehungsweise besitzen laut früheren Angaben der Anklagebehörde die deutsche und je eine weitere Staatsangehörigkeit

Die beiden Männer sollen nach Darstellung der Staatsanwaltschaft auf einer Party an einer Grillhütte gewesen und dort bereits aus nichtigem Anlass in einen Streit miteinander geraten sein. Demnach kannten sich die Männer vorher nicht. Die Männer seien getrennt und der Verdächtige nach Hause gebracht worden.

Allerdings sei der 20-Jährige alleine mit seinem Auto in die Nähe der Grillhütte zurückgekehrt. Als der 17-Jährige an seinem Auto vorbeigekommen sei, soll der Verdächtige auf ihn losgegangen sein und unvermittelt auf ihn eingestochen haben. Trotz sofort durchgeführter Erste-Hilfe-Maßnahmen und notärztlicher Versorgung verstarb der 17-Jährige noch am Tatort, teilte die Staatsanwaltschaft mit.