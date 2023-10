Messerangriff auf Fahrscheinkontrolleure: Prozessbeginn

Nach einem Messerangriff auf zwei Fahrscheinkontrolleure in der S-Bahn am Frankfurter Flughafen muss sich von Montag (9.15 Uhr) an ein 28 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Der Anklage zufolge war es im Dezember vergangenen Jahres zunächst zu einem Streit zwischen dem Angeklagten und den beiden Opfern gekommen, nachdem der 28-Jährige seine Fahrkarte nicht zeigen wollte. Plötzlich zog er laut Anklage das Messer und verletzte die beiden Kontrolleure an Schulter und Lunge schwer. Die Schwurgerichtskammer hat einen Verhandlungstag terminiert.