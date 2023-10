Messerangriff auf 15-Jährigen in Zug

Mehr zum Thema

RTL

Mehrere hundert Teilnehmer an Nahost-Kundgebung in Gießen Mehrere hundert Menschen haben am Samstag in Gießen an einer Kundgebung für Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten teilgenommen. Polizeisprecher Jörg Reinemar berichtete am Nachmittag von einem zunächst friedlichen Verlauf. Die Teilnehmerzahl schätzte er rund eine Stunde nach Beginn auf einen hohen dreistelligen Bereich. Zu der Demonstration gegen Gewalt und Krieg, für Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten sowie für ein friedliches Zusammenleben in unserem Bundesland Hessen hatten die Islamische Religionsgemeinschaft Hessen (IRH) und die Palästinensische Gemeinde Hessen aufgerufen.

Viele Wolken und Schauer in Hessen Die Menschen in Hessen erwarten in den kommenden Tagen trübe Aussichten. Der Sonntag wird bedeckt und gebietsweise regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Gewitter seien am Nachmittag und Abend nicht ausgeschlossen. Zudem weht ein frischer Südwestwind mit gebietsweise starken und im Bergland auch stürmischen Böen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 17 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf 12 bis 8 Grad und es bleibt nass.