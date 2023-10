Messer und Schlagstock: Betrunkener geht auf drei Männer los

Mehr zum Thema

Mann fragt Polizisten, ob gegen ihn was vorliegt: Festnahme Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ist am Badischen Bahnhof in Basel (Schweiz) festgenommen und ins Gefängnis gebracht worden. Kurioserweise hatte der 33-Jährige die Bundespolizisten selbst angesprochen und gefragt, ob gegen ihn etwas vorliege, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Was den Mann dazu bewegte, konnte eine Sprecherin der Bundespolizei nicht erklären.