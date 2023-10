Messe „Spiel'23“: Umwelt und Nachhaltigkeit im Fokus

Mehr zum Thema

Sohn und Vater nach Unfall weiter in Klinik Ein Vater und sein zwölf Jahre alter Sohn sind nach einem schweren Autounfall im Weimarer Land weiter im Krankenhaus in Behandlung. Das teilte die Polizei auf Anfrage am Mittwoch mit. Die 49 Jahre alte Mutter und Beifahrerin war bei dem Unfall am Dienstag in der Ortslage Oberroßla gestorben. Die Familie aus Nordrhein-Westfalen sei mit dem Auto frontal gegen einen Baum geprallt. Das Auto sei aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen.

Mann stirbt nach Verletzungen: Neue Tatverdächtige in Haft Nach einem tödlichen Streit in einer Unterkunft für Wohnungslose in Lippstadt ist ein anfangs ins Visier der Ermittler geratener 27-Jähriger aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Laut gemeinsamer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Bielefelder Polizei wurde eine 35-jährige Tatverdächtige festgenommen.