Messe Iena zeigt Erfindungen aus vielen Ländern

Migranten festgenommen: Mutmaßlich mit Lastwagen geschleust 47 Migrantinnen und Migranten sind in Tirschenreuth in der Oberpfalz festgenommen worden, weil sie illegal - vermutlich auf der Ladefläche eines Lastwagen - nach Deutschland eingereist sein sollen. Eine Zeugin meldete am Mittwochabend, dass sich Personen an der Bundestraße 15 bei Tirschenreuth aufhielten, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.

FC Bayern verlängert Vertrag mit Stürmerin Zawistowska Die Fußballerinnen des FC Bayern haben den Vertrag mit der derzeit verletzten Stürmerin Weronika Zawistowska bis zum Sommer 2025 verlängert. Dies teilten die Münchnerinnen am Donnerstag mit. Die polnische Nationalspielerin war 2021 vom polnischen Rekordmeister KKS Czarni Sosnowiec zu den Frauen des FC Bayern gewechselt. Zawistowska spielte aber zunächst zwei Jahre auf Leihbasis für den 1. FC Köln. Im Sommer 2023 kehrte die 23-Jährige an den FC Bayern Campus zurück. Wegen eines Kreuzbandrisses in der Sommervorbereitung muss Zawistowska noch auf ihr Pflichtspieldebüt für den FC Bayern warten.

