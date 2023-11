Mehr zum Thema

VC Bitterfeld-Wolfen kassiert erste Niederlage Die Erfolgsserie der Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen ist gerissen. Die Schützlinge von Trainer Alessandro Lodi verloren am Sonntag ihr Heimspiel gegen SVG Lüneburg glatt in drei Sätzen (15:25, 26:28, 19:25). Sie kassierten im vierten Punktspiel die erste Niederlage. Maxwell Elgert, der als wertvollster Spieler der Partie geehrt wurde, verwandelte nach 73 Minuten den ersten Matchball für die Gäste. In der Tabelle fiel der Aufsteiger aus Sachsen-Anhalt auf den fünften Platz zurück.