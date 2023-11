Menschen gehen wieder häufiger zur Krebsvorsorge

Mehr zum Thema

RTL

Schwertransport mit erstem Rotorblatt für Windrad am Ziel Der spektakuläre Schwertransport eines 68 Meter langen Rotorblatts für ein neues Windrad ist nach starken Hindernissen durch das schlechte Wetter am Ziel angekommen. Der Windflügel-Transport habe auf dem Weg zum Windpark Kallenwald seine erste Etappe geschafft, teilte eine Sprecherin des Energieversorgers Badenova am Dienstagabend mit. Das erste Rotorblatt sei auf dem Kallenwald in Seelbach (Ortenaukreis) abgeladen worden, nun könne das zweite Exemplar im Tal abgeholt werden. Unklar sei aber, ob dieser weitere Transport am Mittwochmorgen wie geplant starten könne. Das werde kurzfristig mit Blick auf die Wetterprognose entschieden, teilte das Unternehmen mit.

Toter Schweizer am Rheinufer: Totschlagsprozess im Dezember Nach dem gewaltsamen Tod eines Schweizers am Rheinufer in Jestetten (Kreis Waldshut) steht vom 11. Dezember an ein 39-Jähriger wegen Totschlags vor dem Landgericht Waldshut-Tiengen. Das teilte das Gericht am Dienstag mit. Dem Mann aus Lettland wird vorgeworfen, das 31 Jahre alte Opfer Anfang Juni an einer kleineren Badestelle mit einem massiven Holzstück erschlagen zu haben.