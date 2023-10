Mensch von S-Bahn erfasst und schwer verletzt

Mehr zum Thema

Ex-SPD-Chef Platzeck: Mehr Diplomatie im Ukraine-Krieg Der ehemalige SPD-Vorsitzende Matthias Platzeck hält angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine mehr Diplomatie für nötig. Ich bin kein Hellseher. Aber ich wünsche mir, dass wir mehr diplomatische Kraft darauf verwenden, Wege überhaupt auszuloten, sagte der frühere Brandenburger Ministerpräsident der Märkischen Allgemeinen (Samstag) auf die Frage, wann der Krieg beendet sei. Dafür sei auch mehr Hinterzimmerpolitik notwendig. Die Interessen der Ukraine müssen im Vordergrund stehen, aber auch ein Rahmen für friedliche Koexistenz ist nötig, wenn unser Kontinent eine gute Zukunft haben will.

Dardai über Winkler: „Muss viel arbeiten“ Trainer Pal Dardai sieht nach der Vertragsverlängerung von Nachwuchsprofi Marten Winkler noch viel Nachholbedarf bei dem 20 Jahre alten Angreifer. Nicht wenig, sondern viel muss er arbeiten, sagte der Coach des Berliner Fußball-Zweitligisten am Freitag in der Hauptstadt: Defensives Verhalten komplett.