„Men of the Year“ als Dinner mit Serien- und Football-Star

In einem nie in Betrieb genommenen U-Bahn-Tunnel mitten in Berlin am Potsdamer Platz gehen am Donnerstag (ab 20.30 Uhr) die GQ Men of the Year-Awards über die Bühne. Die Männer des Jahres werden bei einem Gala-Dinner in der Location The Tunnel gekürt, wobei es auch ausgezeichnete Frauen gibt. Zu den Preisträgern zählen der 26 Jahre alte Film- und Serienstar Louis Hofmann (Die Mitte der Welt, Dark, Alles Licht, das wir nicht sehen) und der 36 Jahre alte Football-Star Colin Kaepernick. Die deutsche GQ-Ausgabe veranstaltet ihre Männer des Jahres zum 25. Mal.