Memminger Stadtkater Chicco hat nun ein eigenes Denkmal

Autofahrerin flieht und fährt über Füße von Polizei-Beamten Bei der Flucht vor der Polizei hat eine Frau in Unterfranken mit ihrem Auto zwei Beamte verletzt. Die 55-Jährige sei in der Nacht auf Montag zunächst aufgefallen, weil sie mehrere Runden in einem Kreisel in Bad Kissingen gedreht habe, teilte die Polizei am Montag mit. Später entdeckten die Beamten ihr Fahrzeug demnach ohne Licht auf der Fahrbahn abgestellt und wollten die Fahrerin kontrollieren. Die Frau habe einen wirren Eindruck gemacht, plötzlich das Auto gestartet und sei davongefahren. Dabei habe der Wagen den Fuß eines Polizisten überrollt.

Stadt Ulm will diese Woche keine Geflüchteten aufnehmen Die Stadt Ulm will in dieser Woche keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen. Es gibt derzeit einfach keinen einzigen freien Platz mehr in den bestehenden Unterkünften, teilte Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch am Montag mit. Die Belastungsgrenze sei überschritten. Er habe daher entschieden, dass mindestens in dieser Woche keine weiteren Geflüchteten in Ulm aufgenommen würden.