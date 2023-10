Memminger Stadtkater Chicco bekommt ein eigenes Denkmal

Mehr zum Thema

Junger CSU-Bürgermeister holt starkes Ergebnis in Hof Der erst 23 Jahre alte Kristan von Waldenfels hat mit einem Erststimmen-Ergebnis von fast 50 Prozent den Wahlkreis Hof für die CSU klar gewonnen. Er lag damit deutlich über dem bayernweiten Wert der CSU, die laut Hochrechnungen am Sonntag bei der Landtagswahl auf unter 37 Prozent kam. Waldenfels ist seit 2020 Bürgermeister der Kleinstadt Lichtenberg (Landkreis Hof) - mit damals 19 Jahren avancierte er zum jüngsten Bürgermeister Bayerns. Nun wird er mit gerade einmal 23 Jahren Landtagsabgeordneter in München. Vor fünf Jahren war der Grünen-Abgeordnete Florian Siekmann mit ebenfalls 23 Jahren der jüngste Parlamentarier.