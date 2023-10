Melsungen holt Norweger Sindre Aho als Ersatz für Pavlovic

Mehr zum Thema

Auto fährt in Wohnhaus: 85-jähriger Bewohner verletzt Ein Auto hat in Dollrottfeld die Wand eines Einfamilienhauses durchbrochen und ein 85-jähriger Hausbewohner ist durch umherfliegende Trümmerteile verletzt worden. Der Bewohner sowie die drei Insassen des Autos wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.