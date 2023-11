Mein Real verkündet Aus! Diese 45 Standorte müssen schließen

Real entstand 1992 aus den ehemaligen Marktketten Realkauf, Divi, Continent, Basar und Esabella. Die Metro AG hatte die Kette 2020 mit damals noch über 270 Filialen an das Investoren-Konsortium SCP Group verkauft. Dieses reichte rund 160 Läden an neue Betreiber weiter. 2022 gab SCP die verbliebenen Filialen an einen anderen Eigner, im Mai erwarb SCP das Unternehmen dann wieder zurück, wie Real mitgeteilt hatte.

Der Betriebsrat wird nun Gespräche mit Real über einen Sozialplan für die aktuell noch rund 5.000 Mitarbeiter in den von den Schließungen betroffenen Filialen führen. Das teilt der Konzern weiter mit. Pläne dieser Art sollen die wirtschaftlichen Nachteile einer betriebsbedingten Kündigung mindern. Wie das für Real-Angestellte konkret aussehen wird, ist noch unklar. (mit Reuters/jak/aze)