Mehrjährige Haftstrafen nach Schussserie in Raum Stuttgart

Sexueller Übergriff auf Frau in Freiburg In Freiburg ist es zu einem sexuellen Übergriff auf eine 26-Jährige gekommen. Gegen einen Tatverdächtigen wurde am Dienstag ein Haftbefehl erlassen, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Freiburg am Mittwoch mitteilten.