Mehrjährige Haftstrafen im Terrorprozess gegen „Gruppe S.“

Mehr zum Thema

Zwei Menschen bei Brand in Wohnhaus verletzt Bei einem Brand eines Wohnhauses in der Oberpfalz sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, brannten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus bislang ungeklärter Ursache beide Doppelhaushaushälften eines Gebäudes in Mintraching (Kreis Regensburg).