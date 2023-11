Mehrfachdieb missachtet Hausverbot und stiehlt Schokolade

Mehr zum Thema

Intersport will Voswinkel an Händler aus Italien verkaufen Der Handelsverbund Intersport will seine Beteiligung am Sporthändler Sport Voswinkel verkaufen. Intersport Deutschland habe mit dem italienischen Sportfachhändler Cisalfa Sport eine Vereinbarung über den Verkauf bis zum Ende dieses Jahres getroffen, teilte das Unternehmen aus Heilbronn am Mittwoch mit.

Junge Männer mit Messern angegriffen: Tatverdächtige in Haft Vier junge Männer sind in Heidenheim an der Brenz mit Messern angegriffen und zum Teil schwer verletzt worden. Zwei Tatverdächtige im Alter von 20 und 26 Jahren wurden nach dem Vorfall festgenommen und einem Richter vorgeführt, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Mittwoch mitteilten. Sie kamen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Haft. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unklar und sind Gegenstand der Ermittlungen.