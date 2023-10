Mehrere Zugausfälle wegen Inbetriebnahme eines Stellwerks

Mehr zum Thema

Betrunkener Autofahrer fährt einen Fußgänger an Ein betrunkener Autofahrer hat in Waldhufen im Landkreis Görlitz einen Fußgänger angefahren. Der 32-Jährige habe am Straßenrand gestanden. Er stürzte und verletzte sich, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Autofahrer habe zuvor beim Ausparken noch einen anderen Wagen gerammt. Zeugen riefen die Polizei. Die Beamten stellten den Unfallfahrer. Bei dem 39-Jährigen wurde ein Wert von 2,82 Promille Alkohol gemessen.