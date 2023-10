Mehrere Zugausfälle wegen Inbetriebnahme eines Stellwerks

Mehr zum Thema

Lastwagen verliert bei Unfall Tresore auf der Autobahn 4 Ein Lastwagen beladen mit Tresoren ist auf der Autobahn 4 in der Nähe von Chemnitz verunglückt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verlor der Sattelzug am Mittwochnachmittag Teile seiner Fracht. Der 23 Jahre alte Fahrer war Richtung Dresden unterwegs und kam durch einen Reifenplatzer rechts von der Fahrbahn ab. Tresore fielen auf den Seitenstreifen und die rechte Fahrspur. Die Bergung dauerte bis in die Nacht. Es kam zu Verkehrseinschränkungen. Der Fahrer blieb unverletzt; der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf 12.000 Euro.

Stollensaison: Dresdner Stollenbäcker feiern Auftakt Zwischen Klassik und Moderne: Mit Ballet- und Breakdance-Einlagen hat der Schutzverband Dresdner Stollen den symbolischen Auftakt der Stollensaison auf Schloss Albrechtsberg gefeiert. Unser Stollen wird in diesem Jahr zum Bindeglied zwischen Klassik und Breakdance, sagte der Vorstandsvorsitzende des Verbands Andreas Wippler am Mittwoch in Dresden. Der Dresdner Christstollen stehe für kulinarische Tradition und die Dynamik aller Stollenbäcker in den Backstuben.